Агент Миладиновича: «Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии»

Антон Синьков, агент бывшего защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, вчера, 23 января, «Сочи» объявил о расторжении контракта с сербским футболистом по обоюдному согласию сторон.

«Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии, но пока только на словах. Я думаю, большой проблемой найти клуб для Ивана не станет. Российские клубы? Идёт общение с некоторыми командами. Обсуждение контрактных условий. Но конкретики на бумаге пока нет», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Миладинович провёл за «Сочи» 21 матч, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Цвета южан футболист защищал с лета 2018 года. Кроме того, он выступал в составе «Пари НН» на правах аренды.