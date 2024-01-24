«Зенит» решил купить бывшего полузащитника «Реала»

Петербургский «Зенит» продолжает работу на зимнем трансферном рынке. Как информирует Fox Sports, в сфере интересов российского чемпиона находится бывший игрок мадридского «Реала» Альваро Фидальго.

В настоящий момент 26-летний футболист выступает в чемпионате Мексики за «Америку». Руководство «сине-бело-голубых» готово предложить за полузащитника 9,2 миллиона евро.

Фидальго имеет опыт выступлений за вторую команду «Реала». В Европе он также поиграл за клубы «Райо Махадаонда» и «Кастельон».

Трудовой договор испанца с «Америкой» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.