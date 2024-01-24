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Переход Кордобы в «Фулхэм» был заблокирован АПЛ слухи

24 Января 2024 • 00:49 Комментировать

Трансфер нападающего «Краснодара» Джона Кордобы был заблокирован руководителями Английской премьер-лиги.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, «дачники» действительно хотели арендовать колумбийца с опцией выкупа за восемь миллионов евро, но в АПЛ по-прежнему выступают против трансферов, которые связаны с Россией.

Контракт 30-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Напомним, что «Краснодар» купил колумбийца у дортмундской «Боруссии» в 2021 году за 20 миллионов евро. 

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