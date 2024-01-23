Глушаков – о втором сборе с «Ростовом»: «Пока всё в подвешенном состоянии»

Полузащитник Денис Глушаков, которому через несколько дней исполнится 37 лет, тренируется с «Ростовом» на первом зимнем сборе команды. Денис рассказал, может ли он остаться с донским клубом на второй подготовительный сбор после окончания текущего.

«Будем разговаривать с Валерием Георгиевичем сегодня вечером. Перекинемся словами. Пока в подвешенном состоянии, не знаю дальнейшую судьбу», - признался Глушаков для «Матч ТВ».

Глушаков добавил, что очень благодарен «Ростову» за то, что клуб взял его на сборы.

«Поступили, как говорится, по‑земляцки», - добавил Денис. Напомним, что сам футболист – родом из Миллерово, что в Ростовской области.

Ранее Глушаков назвал страну, в которой может продолжить карьеру.