​Каррера: «Джикия, которого я тренировал, вполне спокойно мог бы играть в лучших клубах Серии А»

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил защитника «Спартака» Георгия Джикию. Правда, итальянец оценил футболиста по периоду совместной работы.

«Смог бы Джикия играть в Серии А? Да! Георгий, которого я знаю и тренировал, вполне спокойно мог бы играть в топ-5 лучших клубах Серии А! Иначе я бы не привёл его в «Спартак», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до середины текущего года. В первой части сезона 30-летний защитник потерял место в основном составе московской команды.

Отметим, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» выигрывал чемпионат России.