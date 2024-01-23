Полузащитник Кристиан Нобоа в ближайшее время покинет «Сочи» и заключит контракт с «Эмелеком», где он начинал свою профессиональную карьеру, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, сочинский клуб готов отпустить эквадорца, однако точно неизвестно, будет ли это символический трансфер, аренда или же разрыв контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее 38-летний центральный полузащитник выступал за питерский «Зенит», казанский «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Всего на счету Нобоа 366 игр в Российской премьер-лиге, в которых он отметился 78 забитыми мячами.