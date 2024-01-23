Глушаков: «Мне периодически звонят из Казахстана»

Опытный российский центральный полузащитник Денис Глушаков рассказал, что им интересуются в одной из стран ближнего зарубежья – в Казахстане. Правда, интересующийся им клуб Денис не назвал.

«Звонят периодически из Казахстана, но пока такой вариант не рассматриваю. Надо пообщаться с семьей, поговорить, там будет видно», - делится Глушаков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас Глушаков находится на сборе команды Валерия Карпина – «Ростова». Вместе с игроками дончан он прошёл послеотпускной медосмотр.

Глушакову через несколько дней исполнится 37 лет. Осенью 2023 года Денис играл в составе костромского «Спартака» из Второй лиги.