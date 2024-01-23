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«Сочи» объявил об уходе одного из ветеранов клуба официально

23 Января 2024 • 21:47 Комментировать

«Сочи» в соцсетях попрощался с сербским игроком обороны Иваном Миладиновичем, одним из тех, кто находится в клубе долгое время. Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Миладиновичу 29 лет. Этот защитник перебрался в «Сочи» ещё в 2018 году и с тех пор с южанами прошёл путь до серебряных медалей РПЛ. Всего за клуб он сыграл в 116 матчах, забил три гола и оформил четыре голевые передачи.

В этом сезоне Иван сыграл в 21 матче за сочинцев в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что в декабре «Сочи» возглавил испанский тренер Роберт Морено.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Миладинович
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