Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный трансфер Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Этот трансфер обусловлен только деньгами. Если «Локомотиву» нужны деньги, то трансфер точно состоится. Если деньги не нужны, то там сохранят игрока. Тикнизян - это игрок основы в последнее время, он многое делает в игре команды, особенно в атаке. Насколько я знаю, он хочет уехать в Европу. Это для него был бы идеальный вариант. А так, тут решают только деньги.

А вот нужен ли он «Зениту»? Он может сесть на лавку. У них слишком много людей в команде. Целая коллекция уже. Может, схему менять будут, неизвестно. Просто в «Локо» Тикнизян - ведущий игрок. Отсюда у него хороший шанс уехать в Европу. Для него уехать - это самый оптимальный вариант. А тут только деньги... Либо «Локомотиву» нужны деньги, либо Тикнизяну надо насыпать, чтобы он перешёл», - сказал Масалитин.