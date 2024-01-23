Помазуном интересовался турецкий топ-клуб

Российским голкипером «Урала» и московского ЦСКА Ильёй Помазуном интересовался один из топ-клубов турецкой Суперлиги. Об этом рассказал агент Ильи Алексей Сафонов.

«Постоянно присылаются какие‑то запросы. Например, если бы зимой его отпускали, он мог уехать в Турцию. В клуб из первой пятерки турецкой Суперлиги», - рассказал Сафонов порталу «РБ Спорт».

Помазуну 27 лет, он выступает, будучи арендованным в «Урале» уже четвёртый сезон подряд. Права на игрока принадлежат московскому ЦСКА, его родному клубу.

В этом сезоне на счету Ильи 22 выхода на поле за «Урал» во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола.