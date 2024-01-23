​«Славия» отказалась играть со «Слованом» из-за матча с командой из России

Во вторник «Динамо» провело товарищеский матч против «Слована». Московская команда отпраздновала победу со счётом 2:1. В начале февраля «Слован» должен был провести игру против «Славии», но пражане отказались от встречи со словаками. Причина – их вторничный матч против команды из России. Об отказе «Славии» рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на PravdaSK.

Стоит сказать, что в настоящий момент футбольная Россия находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. При этом некоторые клубы и национальные команды выступают против даже товарищеских матчей с соперниками из России.