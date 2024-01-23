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«Твенте» требует у «Спартака» за Угальде 11 миллионов евро эксклюзив

23 Января 2024 • 21:00 Комментировать

Нидерландский «Твенте» намерен заполучить у московского «Спартака» 11 млн евро за трансфер костариканского форварда Манфреда Угальде. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, руководство «красно-белых» таким ценником не слишком довольно. Сейчас москвичи пытаются снизить сумму возможного перехода до суммы в 9 млн евро, плюс различные бонусы.

Ранее нам стала известна зарплата потенциального латиноамериканского новичка «народной команды». 21-летний форвард в этом сезоне забил девять голов и оформил семь ассистов за свой клуб во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
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