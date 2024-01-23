В «Родине» рассказали, где клуб может играть в случае выхода в РПЛ

Столичная «Родина» пока не совсем близка к выходу в Российскую премьер-лигу. У клуба седьмое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги и 28 очков на момент зимней паузы.

В клубе рассказали, где могут играть, если команда всё таки выберется в элиту российского футбола.

«Есть разные варианты. По локации нам удобнее «Локомотив», но будем еще смотреть. Все хотят, чтобы мы играли — и «Динамо», и ЦСКА, мы со всеми общаемся, но будем принимать решение по мере поступления задачи», - говорит бизнесмен Сергей Ломакин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что после прошлого сезона «Родина» участвовала в стыковых матчах, но уступила по сумме двух встреч нижегородскому «Пари НН».

Вечером вторника москвичи в товарищеском матче обыграли «Ростов» (2:1).