​«Спартак» пытается снизить ценник Угальде

«Спартак» желает усилить линию нападения и ведёт работу по трансферу нападающего Манфреда Угальде из «Твенте». 21-летний костариканец может переехать в Москву в обозримом будущем.

Согласно информации Metaratings, «Спартак» может заплатить за Угальде от 10 до 12 миллионов евро. При этом «красно-белые» пытаются снизить ценник за счёт включения в сделку бонусных выплат.

В нынешнем сезоне Манфред Угальде поучаствовал в 25 матчах «Твенте». В них костариканский форвард записал на свой счёт девять голов и семь голевых передач на партнёров.

После первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Раскрыта возможная зарплата Угальде в «Спартаке»