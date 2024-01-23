В ближайшее время состав «Спартака» может пополнить нападающий Манфред Угальде, который в последние годы выступает за «Твенте». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб предлагает Угальде зарплату в 1 миллион евро в год чистыми. Также «красно-белые» предлагают 21-летнему костариканцу бонусы за личные и командные достижения.

В нынешнем сезоне Угальде успел провести за «Твенте» 25 официальных матчей. На счету игрока девять голов и семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Спартак» уже начал подготовку ко второй части сезона на сборе в ОАЭ.