В Нидерландах похвалили потенциального новичка «Спартака» Угальде

В московском «Спартаке» в скором времени может появиться новый форвард. Это нападающий «Твенте» Манфред Угальде.

Ерун Каптейнс, нидерландский журналист оценил потенциальное усиление «красно-белых».

«Он талантливый молодой игрок, физически силён, «Спартак» точно усилит. Трансфер в российский чемпионат будет шагом вперёд для него», - сказал Каптейнс «Спорт-Экспрессу».

Ранее то, что Угальде близок к переезду в Россию, подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Контракт костариканца с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне он уже отметился 16 голевыми действиями, девять из которых - забитые голы.