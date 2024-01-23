Контрольный матч столичных «Торпедо» и ЦСКА на сборах в ОАЭ, запланированный на 25 января, перенесён. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев». До этого игра должна была начаться в 11:00 по московскому времени, новое время начала встречи – 10:00.

Напомним, что ЦСКА, как и «Торпедо» ещё не играли товарищеские матчи этой зимой. Этот матч должен стать для обеих команд первым с другими клубами на сборах.

Ранее «Торпедо» возглавил новый тренер – Олег Кононов. О назначении было объявлено на прошлой календарной неделе.