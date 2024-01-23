​Инсайдер Романо подтвердил – Угальде близок к «Спартаку»

Нападающий Манфред Угальде близок к тому, чтобы перебраться из «Твенте» в «Спартак». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях о том, что переговоры между клубами находятся на завершающем этапе. При этом условия личного контракта уже были согласованы с 21-летним футболистом.

В сезоне 2023/2024 Угальде провёл за «Твенте» 25 официальных игр. Костариканец забил девять голов, а также отдал семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Манфреда Угальде в 5 миллионов евро.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.