По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Салернитана» готова расстаться с нападающим Булайе Диа в зимнее трансферное окно. Руководители клуба Серии А готовы выслушать предложения по форварду уже зимой с целью пополнения бюджета для новых подписаний. При этом «Салернитана» готова отпустить 27-летнего сенегальца дешевле суммы выкупа, прописанной в его контракте.

На Диа претендуют команды из Испании и Англии, также есть интерес от «Спартака» и «Локомотива». При этом оба клуба из России в любом случае смущает цена футболиста.

В сезоне 2023/2024 Диа провёл 14 матчей, в которых забил четыре гола.