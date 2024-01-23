В клубе Второй лиги, раменском «Сатурне» новый главный тренер.

Как сообщают «Вести Подмосковья», это Владимир Корытько, который ранее занимал пост старшего тренера «инопланетян». Работает в «Сатурне» специалист с июля прошлого календарного года. Ранее 44-летний специалист трудился в белорусском «Энергетик-БГУ», в молодёжке минского «Динамо» и молодежной сборной Белоруссии.

«Сатурн» после 17 игр в группе №3 Второй лиги Б расположился на шестом месте турнирной таблицы с 29 баллами в активе. Отставание от первого места составило 10 баллов.

Ранее пост главного тренера клуба занимал гендиректор Роман Широков.