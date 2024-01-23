​«Спартак» близок к трансферу нападающего из нидерландского клуба

В ближайшее время состав «Спартака» может пополнить нападающий. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» близки к подписанию Манфреда Угальде. В последние годы костариканец выступал за «Твенте» в Нидерландах.

Если брать сезон 2023/2024, то 21-летний Угальде забил девять голов и отдал семь результативных передач в 25 матчах «Твенте» в Эредивизие и других соревнованиях. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 5 миллионов евро.

Добавим, что «Спартак» уже начал подготовку ко второй части сезона на сборе в ОАЭ. В настоящий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.