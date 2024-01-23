«Оренбург» разгромил лидера чемпионата Северной Македонии

Клуб нижней части турнирной таблицы РПЛ, «Оренбург» разгромил действующего лидера чемпионата Северной Македонии, «Стругу». Матч между командами на сборах завершился убедительной победой южноуральцев – 5:1.
Правда, пропустили в середине первого тайма в этой игре оренбуржцы первыми. Однако затем Семён Столбов, Владимир Обухов, Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьёв и Матиас Перес оформили по голу и завершили разгром оппонентов.
«Оренбург» уже играл на турецких зимних сборах. Ранее уральский клуб сыграл в боевую ничью с «Навбахором» из Узбекистана (2:2). В турнирной таблице РПЛ на данный момент оренбуржцы занимают лишь 14-е место с 15 баллами в копилке.
Протокол игры
|24' _Ibraimi B. (0:1)
|(1:1) Сиваков Михаил 30'
|(2:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 45'
|(3:1) Столбов Семен 51'
|(4:1) Перес Матиас 56'
|(5:1) Обухов Владимир 62'
Ходанович Андрей • Адамов Арсен • Хотулёв Данила • Прохин Данила • Сидоров Максим • Сиваков Михаил • Титков Николай • Вера Лукас Габриэль • Марин Джимми • Мартынов Тимофей • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Перес Матиас • Кеняйкин Алексей • Капленко Кирилл • Столбов Семен • Михайлов Ярослав • Обухов Владимир • Малых Андрей • Полуяхтов Владимир • Башич Иван • Гюрлюк Эмирджан • Гойкович Ренато
23 января. Стадион "Calista Football Center".
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