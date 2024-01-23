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«Оренбург» разгромил лидера чемпионата Северной Македонии

23 Января 2024 • 19:03 Комментировать

Клуб нижней части турнирной таблицы РПЛ, «Оренбург» разгромил действующего лидера чемпионата Северной Македонии, «Стругу». Матч между командами на сборах завершился убедительной победой южноуральцев – 5:1.

Правда, пропустили в середине первого тайма в этой игре оренбуржцы первыми. Однако затем Семён Столбов, Владимир Обухов, Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьёв и Матиас Перес оформили по голу и завершили разгром оппонентов.

«Оренбург» уже играл на турецких зимних сборах. Ранее уральский клуб сыграл в боевую ничью с «Навбахором» из Узбекистана (2:2). В турнирной таблице РПЛ на данный момент оренбуржцы занимают лишь 14-е место с 15 баллами в копилке.

Протокол игры  
Оренбург 5:1 Струга Трим-Лум
    24' _Ibraimi B. (0:1)
(1:1) Сиваков Михаил 30'    
(2:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 45'    
(3:1) Столбов Семен 51'    
(4:1) Перес Матиас 56'    
(5:1) Обухов Владимир 62'    
Ходанович Андрей Адамов Арсен Хотулёв Данила Прохин Данила Сидоров Максим Сиваков Михаил Титков Николай Вера Лукас Габриэль Марин Джимми Мартынов Тимофей Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Перес Матиас Кеняйкин Алексей Капленко Кирилл Столбов Семен Михайлов Ярослав Обухов Владимир Малых Андрей Полуяхтов Владимир Башич Иван Гюрлюк Эмирджан Гойкович Ренато
 
23 января. Стадион "Calista Football Center".

 

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Оренбург Струга Трим-Лум
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