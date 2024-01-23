«Оренбург» разгромил лидера чемпионата Северной Македонии

Клуб нижней части турнирной таблицы РПЛ, «Оренбург» разгромил действующего лидера чемпионата Северной Македонии, «Стругу». Матч между командами на сборах завершился убедительной победой южноуральцев – 5:1.

Правда, пропустили в середине первого тайма в этой игре оренбуржцы первыми. Однако затем Семён Столбов, Владимир Обухов, Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьёв и Матиас Перес оформили по голу и завершили разгром оппонентов.

«Оренбург» уже играл на турецких зимних сборах. Ранее уральский клуб сыграл в боевую ничью с «Навбахором» из Узбекистана (2:2). В турнирной таблице РПЛ на данный момент оренбуржцы занимают лишь 14-е место с 15 баллами в копилке.