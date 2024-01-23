Маклаков – о Титове и Аленичеве: «Что-то они засиделись»

Известный болельщик «Спартака» и актёр Алексей Маклаков высказался о двух бывших спартаковцах, Егоре Титове и Дмитрии Аленичеве, которые пока не тренируют.

«Андрюшенька Тихонов пришел в «Енисей». Ему это надо. Жду, когда получат команды Титов с Аленичевым. Что‑то они засиделись. Мне кажется, они ждут предложений из РПЛ. И хорошо, если при этом они не страдают», - делится Маклаков для телеканала «Матч ТВ».

Титов не тренирует уже почти пять лет – последним местом его тренерской работы был «Енисей», штаб которого он покинул в 2019 году. Аленичев также не тренирует со времён работы в «Енисее» главным тренером в 2019 году.