​«Локомотив» действительно ведёт переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну – в Москве подтвердили

Защитник Наир Тикнизян действительно может перебраться из «Локомотива» в «Зенит» в текущее трансферное окно. Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора в московском клубе, подтвердил факт ведения переговоров.

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», - слова Ульянова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» ещё не договорились о трансфере 24-летнего Тикнизяна.

В 23 матчах сезона 2023/2024 Тикнизян забил восемь голов и отдал пять результативных передач на партнёров.