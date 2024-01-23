​Путин высказался о Пеле

Президент России Владимир Путин сказал несколько слов о легендарном бразильском футболисте – о Пеле.

«Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек… И очень хорошо относился к нашей стране», - цитирует Путина «РИА Новости».

Пеле ушёл из жизни 29 декабря 2022 года после продолжительной болезни. В последние годы жизни бразилец неоднократно оказывался на больничной койке.

Пеле является трёхкратным чемпионом мира. Он выигрывал мундиаль со сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Большую часть своей карьеры на клубном уровне Пеле провёл в «Сантосе».