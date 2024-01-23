Маклаков выделил единственного тренера РПЛ

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков смог назвать лишь одного выдающегося тренера из тех, кто сейчас работает в клубах РПЛ. И это – главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

«Может быть, выделю только Рашида Рахимова, который возглавил «Рубин». Ну вот, примерно, это единственный тренер, который из безнадежного клуба сделал надежный», - говорит Маклаков телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в самом начале текущего сезона «Рубин» при Рахимове шёл в нижней части турнирной таблицы, но осенью клуб сделал рывок и завершил первую часть сезона аж на седьмом месте, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям.