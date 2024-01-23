«Ростов» проиграл клубу Первой лиги

«Ростов» на зимних сборах проиграл клубу Мелбет-Первой лиги, московской «Родине». Очный матч команд, что прошёл вечером вторника, завершился со счётом 1:2.

У дончан голом отметился в середине второго тайма Евгений Чернов. «Родина» открыла счёт на второй минуте встречи, а на 88-й минуте вырвала победу.

Напомним, что в своём первом матче на сборах «Ростов» встречался с «Динамо» из Самарканда. Дончане учинили узбекистанской команде разгром (4:1).

«Ростов» занимает 10 место турнирной таблицы чемпионата России с 21 баллом. «Родина» дивизионом ниже идёт на седьмом месте, набрав после 20 матчей 28 очков.