«Ростов» проиграл клубу Первой лиги

«Ростов» на зимних сборах проиграл клубу Мелбет-Первой лиги, московской «Родине». Очный матч команд, что прошёл вечером вторника, завершился со счётом 1:2.
У дончан голом отметился в середине второго тайма Евгений Чернов. «Родина» открыла счёт на второй минуте встречи, а на 88-й минуте вырвала победу.
Напомним, что в своём первом матче на сборах «Ростов» встречался с «Динамо» из Самарканда. Дончане учинили узбекистанской команде разгром (4:1).
«Ростов» занимает 10 место турнирной таблицы чемпионата России с 21 баллом. «Родина» дивизионом ниже идёт на седьмом месте, набрав после 20 матчей 28 очков.
Протокол игры
|Ростов
|1:2
|Родина Москва
|(1:0) Тимошенко Иван 2'
|68' (1:1)
|(2:1) 88'
_Shakerov R. • Клещенко Александр • Кризан Митча • Ориньо • Сокол Артём Анатольевич • Фищенко Руслан • 27'Гордюшенко Астемир • Вачхольз Уэсли Ната • Бакаев Зелимхан • Тимошенко Иван • Турищев Максим
_Rudakov M. • Осипенко Максим • Терентьев Денис • Вахания Илья • Глебов Данил • Комаров Иван • Миронов Андрей Сергеевич • Шанталий Даниил • Байрамян Хорен • 4'Голенков Егор • _Zubenko I.
Запасные: Моисеев Кирилл • Глушаков Денис • Семенчук Давид • Азнауров Имран • Дьячков Александр • Мелёхин Виктор • Кирш Илья • Комличенко Николай • Лангович Андрей • Тугарев Роман • Щетинин Кирилл • Медведев Никита • Роналдо • Уткин Даниил • Чернов Евгений • _Shamonin A. • Песьяков Сергей
23 января.
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