«Пари НН» могут покинуть четыре игрока

Нижегородский «Пари НН» может расстаться этой зимой с четырьмя игроками. Об этом рассказал гендир команды РПЛ Давид Мелик-Гусейнов.

«Работаем как «на вход», так и по переходу наших игроков в другие клубы. Прямо сейчас идут четыре переговорных процесса «на выход», - говорит Мелик-Гусейнов «РИА Новости».

Этой зимой «Пари НН» уже покинул молодой вингер Эдгар Севикян – он продолжит свою карьеру в венгерском «Ференцвароше». Ему на замену в Нижний Новгород из «Алании» пришёл Валерий Царукян.

Команда Сергея Юрана завершила первую часть сезона Российской премьер-лиги на девятом месте, набрав в свою копилку 24 очка.