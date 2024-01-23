Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Конечно, Тикнизян отлично провел вторую часть предыдущего сезона. Много и активно играл в атаке, но успевал помогать обороне. Для «Локомотива» его уход станет существенной потерей. Но свято место пусто не бывает. Мне думается, что ему найдут замену. Конечно, он ключевой футболист для «Локо». В этом клубе он обрел определенную уверенность, без которой показывать достойный уровень очень проблематично», - сказал Игнатьев.