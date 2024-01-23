​Сутормин решил, куда хочет уйти из «Зенита»

Полузащитник Алексей Сутормин может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 30-летний футболист хочет перебраться из «Зенита» в «Ростов». По данным источника, на Сутормина рассчитывает рулевой ростовчан Валерий Карпин.

«Ростов» может арендовать Сутормина у «Зенита» до конца сезона. Действующий контракт футболиста с питерским клубом рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Сутормина в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей, в которых отдал два результативных паса.