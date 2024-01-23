Тикнизян участвует в вечерней тренировке «Локомотива»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян продолжает пребывать в расположении своего клуба, несмотря на массу новостей и слухов о его переходе в питерский «Зенит».

По информации телеканала «Матч ТВ», Наир в штатном режиме готовится к ближайшему товарищескому матчу «Локо» против тольяттинского «Акрона». Сейчас у команды проходит вечерняя тренировка.

Ранее мы сообщали, что чемпион России ещё не договорился о трансфере защитника сборной Армении. Касаемо перехода Тикнизяна, СМИ называли возможную сумму в 8 млн евро – без учёта возможных бонусов. А бывший президент столичной команды считает сумму завышенной.