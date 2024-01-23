«Ростов» потерял Миронова из-за травмы

«Ростов» на неопределённый срок потерял защитника Алексея Миронова почти в самом начале товарищеского матча дончан против «Родины». Игра проходит в эти минуты в ОАЭ на зимних сборах обеих команд.

На 11-й минуте Миронов столкнулся с игроком соперника, а после спустя ещё минуту покинул поле. Пострадавшему к ноге приложили лёд.

Напомним, что на этих сборах «Ростов» проводит уже не первый свой матч. Ранее дончане разгромили самаркандское «Динамо» (4:1). Первую часть сезона РПЛ команда Валерия Карпина завершила на 10-м месте турнирной таблицы.