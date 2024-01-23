Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Павлюченко предлагает назвать стадион в честь Романцева или Сёмина

23 Января 2024 • 16:58 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко ответил на вопрос, в честь какого игрока или тренера можно было бы назвать футбольный стадион.

«Можно было бы «Открытие Арену» переименовать в честь Романцева. Но, наверное, уже нельзя, потому что там место братьев Старостиных, ха-ха. Я бы назвал стадион имени Романцева. Должно быть круто! Или, например, в честь Юрия Сёмина. Для «Локомотива» он многолетняя легенда», - цитирует Павлюченко Sport24.

Олег Романцев в настоящий момент является советником в клубе «Пари НН». Что касается Юрия Сёмина, то он уже несколько лет находится без тренерской работы. В своё время этот тренер трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона России.

Добавим, что Роман Павлюченко по ходу карьеры поиграл за многие команды, в том числе за «Спартак» и «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Юрий Сёмин Олег Романцев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Барселона» готова позвать Моуринью «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв объяснил, почему не стоит осуждать Тикнизяна за переход в «Зенит»
17:34 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» могут покинуть четыре игрока
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Сутормин решил, куда хочет уйти из «Зенита»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян участвует в вечерней тренировке «Локомотива»
17:05 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» потерял Миронова из-за травмы
16:58 · Россия. Премьер-лига
​Павлюченко предлагает назвать стадион в честь Романцева или Сёмина
16:54 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» не хотят расставания с Сиссе
16:13 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков рассказал, как «Спартак» поднял Абаскалю зарплату в два раза
16:08 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Мусаев интересен махачкалинскому «Динамо», но это ни о чём не говорит»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Сутормин отказывается переходить в «Сочи» 2
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: Кокорин и Мамаев отсидели мало
15:47 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Тикнизян не из тех футболистов, которые захотят сидеть на лавке»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА» 1
15:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна» 1
Все новости
Рекомендуем