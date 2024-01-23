​Павлюченко предлагает назвать стадион в честь Романцева или Сёмина

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко ответил на вопрос, в честь какого игрока или тренера можно было бы назвать футбольный стадион.

«Можно было бы «Открытие Арену» переименовать в честь Романцева. Но, наверное, уже нельзя, потому что там место братьев Старостиных, ха-ха. Я бы назвал стадион имени Романцева. Должно быть круто! Или, например, в честь Юрия Сёмина. Для «Локомотива» он многолетняя легенда», - цитирует Павлюченко Sport24.

Олег Романцев в настоящий момент является советником в клубе «Пари НН». Что касается Юрия Сёмина, то он уже несколько лет находится без тренерской работы. В своё время этот тренер трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона России.

Добавим, что Роман Павлюченко по ходу карьеры поиграл за многие команды, в том числе за «Спартак» и «Локомотив».