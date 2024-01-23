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В «Урале» не хотят расставания с Сиссе

23 Января 2024 • 16:54 Комментировать

Екатеринбургский «Урал» не желает расставаться с одним из своих легионеров – полузащитником Ибраима Сиссе. До этого в СМИ фигурировали новости о том, что клуб может расстаться с футболистом, а всё из-за того, что он часто травмируется.

«Он тренируется и хорошо выглядит. Мы точно не хотим с ним расставаться», - ответил «Спорт-Экспрессу» Григорий Иванов, президент клуба.

Напомним, что Сиссе играет в «Урале» с осени 2022 года. В этом сезоне он сыграл далеко не во всех матчах «шмелей», выйдя на поле лишь 13 раз во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Основная позиция гвинейца на поле – опорный полузащитник.

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