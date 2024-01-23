​Мележиков рассказал, как «Спартак» поднял Абаскалю зарплату в два раза

Евгений Мележиков, бывший генеральный директор «Спартака», высказался о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

Напомним, что «Спартак» продлил трудовое соглашение с Абаскалем в феврале 2023 года. Испанец работает с командой с лета 2022-го.

«Я разговаривал с Полом [Эшуортом], он сказал, что необходимо поднять зарплату Абаскаля в два раза. Он периодически пытался склонить меня на свою сторону. И он напрямую говорил об этом Абаскалю и тренерскому штабу, то есть: «Я тебе добьюсь, я тебе подниму зарплату».

На первом этапе Абаскаль как-то негативно воспринял Пола. Мол, «лучше бы его брата купили». Не сложились у них как-то отношения. Но Пол с присущей ему настойчивостью точил этот камень. И он всё время говорил тренерам: «Я сделаю всё, у вас всё будет хорошо».

Я на что пошёл – в принципе это нормально при не очень высокой зарплате главного тренера – до сборов в конце года я пошёл на включение в контракты пунктов о бесплатных перелётах для тренеров и членов семьи два раза в год и на оплаты проживания с определённым лимитом. До этого он платил за квартиру сам, хотя ему оказывали помощь. При Леониде Арнольдовиче [Федуна] такого не было, чтобы клуб платил за аренду квартиры. Но здесь мы посчитали необходимым это сделать.

На сборах Пол уже лоббировал [продление контракта Абаскаля]. Нельзя сказать, что он пошёл мимо меня. У меня был разговор с руководителями о том, что я против. Почему? Во-первых, я считал, что пока рано. Я считал, что срок контракта достаточный, чтобы начать говорить об этом ближе к лету. И у меня же был разговора – Абаскаль, как и его супруга, говорили, что не нужно отвлекать нас сейчас, что вернёмся к этому ближе к лету. «Мы будем понимать свои силы, свои требования, а сейчас надо закончить чемпионат». Во-вторых, я был против категоричного подъёма зарплаты в два раза. В идеале это должна быть «лесенка». Я был за то, чтобы зарплату увеличивать постепенно по ходу года, но существенно увеличить бонусную часть. За достижения», - рассказал Мележиков в программе «Это футбол, брат!»