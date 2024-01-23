Газизов: «Мусаев интересен махачкалинскому «Динамо», но это ни о чём не говорит»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе в дагестанский клуб полузащитника «Рубина» Леона Мусаева на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов расстаться с Мусаевым, так как 24-летний футболист не совсем устраивает главного тренера казанской команды Рашида Рахимова.

По словам Газизова, Мусаев интересен махачкалинскому «Динамо», однако в настоящий момент переговоров по возможному переходу клуб не ведёт.

«Он дагестанец, хорошего уровня футболист. Естественно, он интересен дагестанскому клубу. Но это ни о чём не говорит. Нам и некоторые сербы интересны. Работа идёт», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мусаев не провёл за «Рубин» ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 400 тысяч евро.

Отметим, что после 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Химки» на одно очко.