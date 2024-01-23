​Канчельскис: Кокорин и Мамаев отсидели мало

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис вспомнил скандальную историю с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, что в 2018 году Кокорин и Мамаев поучаствовали в нескольких драках. В итоге футболисты провели в тюремном заключении около года.

«В наше, советское время, такое было сложно себе представить – исключением стала только история Эдуарда Стрельцова. Но сколько страдала легенда «Торпедо», сколько он отсидел? А эти двое за такой большой скандал отсидели совсем маленький срок», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Отметим, что Павел Мамаев уже завершил футбольную карьеру, а Александр Кокорин в настоящий момент выступает на Кипре за «Арис».