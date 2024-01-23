Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об усилении клубов, претендующих на медали чемпионата РПЛ.

- Хочется узнать ваше мнение на тему того, как усиливаются претенденты на медали. Начнем с «Зенита». В основном все трансферные новости поступают из питерской команды. Вас это не удивляет?

- Не особо. Клуб находится сейчас не на первом месте. Плюс другие соперники подтянулись, поэтому идет серьезная борьба. Не так легко будет «Зениту» в шестой раз подряд выиграть чемпионат России. Но активность у питерцев идет, в основном, за счет легионеров.

- В СМИ ходит информация, что «Зенит» готовит еще один топ-трансфер российского игрока. Писали про интерес к Тикнизяну, Хлусевичу, даже Чалову. Кто это будет?

- Про Хлусевича слышал, но у него вроде бы действующий контракт со «Спартаком», и клуб может выставить за него большую сумму. Пойдет ли на это «Зенит» - вопрос. Все-таки Даниил - не южноамериканец, за которых «Зенит» готов раскошеливаться. Весь вопрос будет в цене.

- А Тикнизян? Пишут, что «Зенит» готов ему увеличить зарплату в два раза, по сравнению с тем, что он получает в «Локомотиве».

- В питерском клубе с левой стороны в защите играет Дуглас Сантос. Конкурировать с ним будет очень сложно, то есть новый футболист будет на подхвате и играть только в случае дисквалификации или травмы Сантоса. Надо десять раз подумать, чтобы на это идти, ведь любой человек хочет играть, а не сидеть на скамейке. А Тикнизян был ведущим футболистом «Локомотива» в первой части сезона.

- Питерскую команду пополнило уже много новичков: Артур, Ахметов, Нино, Педро. Какой трансфер из этих считаете самым удачным на данный момент?

- Я не очень хорошо знаю этих легионеров. Но если Семак их взял, значит, видит в них подмогу.

- В «Краснодар» пришел пока только полузащитник Кастаньо, который вытеснил в сборной Колумбии зенитовца Барриоса, а также ушел Ахметов. Ожидали больше активности от «Краснодара» на зимнем трансферном рынке?

- Галицкий - такой человек, который не любит сорить деньгами. Здесь именно финансовый вопрос. Ивич показал в первой части сезона, что является топ-тренером, который выжимает из состава максимум. Но я думаю, там еще будут точечные усиления. Одна-две позиции.

- У «Динамо» пока нет трансферов, только переподписание контракта с Лещуком. Не удивлены такой пассивности, учитывая хорошую работу в летнее трансферное окно?

- Я читал, что «Динамо» хочет приобрести двух футболистов. Еще открыт вопрос со Смоловым. Команде нужен один нападающий. Для борьбы за золото необходимы креативные, опытные футболисты. Позиция центрального защитника тоже требует усиления.

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- «Локомотив» также пока никого не купил, за исключением Салтыкова, но он присоединится только летом, а вот уход Марадишвили и возможная потеря Тикнизяна могут ослабить команду Галактионова?

- Тикнизян был бы потерей, если бы покинул клуб. В первой части сезона он был не просто лидер, а один из бомбардиров команды. У нас не так много результативных защитников в чемпионате. А что касается Марадишвили, он в ЦСКА вроде бы неплохо начал, но потом потух. В «Локомотиве» тоже не срослось. Но он хочет играть, как и другие, поэтому решил попробовать себя в новой команде. Я его понимаю.

- Также пока тишина в «Спартаке». Клуб никого не купил и не продал. Пополнение только в менеджментском звене. Допускаете, что в «Спартаке» трансферов не будет?

- Да. Там уже столько трансферов, причем неудачных. Это вопросы к руководству, пойдет оно на новые траты или нет. Но я думаю, даже с этим составом команда способна бороться если не за первое место, то за медали.

Елена Григорьевская