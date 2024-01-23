Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что за переход защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна «Зенит» должен будет заплатить 8 миллионов евро без учёта бонусов.

По мнению Смородской, игроки, выступающие в чемпионате России, стоят гораздо дешевле.

«Безусловно, 8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна. Вообще, сейчас какие-то безумные цифры называются для российских игроков. Очень завышенные цены, футболисты РПЛ столько не стоят», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что контракт Тикнизяна с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет, а зарплата 24-летнего футболиста в петербургском клубе составит 1,2 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Тикнизян провёл в составе «Локомотива» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.