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Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна»

23 Января 2024 • 15:15 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что за переход защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна «Зенит» должен будет заплатить 8 миллионов евро без учёта бонусов.

По мнению Смородской, игроки, выступающие в чемпионате России, стоят гораздо дешевле.

«Безусловно, 8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна. Вообще, сейчас какие-то безумные цифры называются для российских игроков. Очень завышенные цены, футболисты РПЛ столько не стоят», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что контракт Тикнизяна с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет, а зарплата 24-летнего футболиста в петербургском клубе составит 1,2 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Тикнизян провёл в составе «Локомотива» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Ольга Смородская Наир Тикнизян ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
23 Января 2024 в 16:50
вот поэтому все стараются покупать всяких зулусов за три копейки
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