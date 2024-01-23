В последние часы в прессе активно обсуждается возможный переход защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», питерский и московский клубы ещё не договорились о трансфере 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Добавим, что после первой части сезона «Зенит» занимает в Премьер-лиге второе место, а «Локомотив» - четвёртое.