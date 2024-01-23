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Деменко: «Если Тикнизян перейдёт в «Зенит», это не будет топ-трансфером»

23 Января 2024 • 15:08 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об усилении клубов, претендующих на медали чемпионата РПЛ.

- Хочется узнать ваше мнение на тему того, как усиливаются претенденты на медали. Начнем с «Зенита». В основном все трансферные новости поступают из питерской команды. Вас это не удивляет?

- Нет. Питерцы наладили хорошие деловые отношения с бразильцами, и теперь у них есть вектор направления на трансферном рынке. Им проще решать такие вопросы. А что касается других команд, то все находятся в ожидании новичков. Мы еще увидим интересные приобретения.

- «Зенит» пополнило уже много новичков: Артур, Ахметов, Нино, Педро. Это нормальная ситуация для питерского клуба или реакция на лидерство «Краснодара»?

- Это реакция на южан, которые выглядели очень прилично. Плюс некоторые футболисты ушли, и другие тоже могут покинуть команду этой зимой. Поэтому Семак усиливается точечно.

- Думаете, кто-то из этих новобранцев идет в основу?

- Мне кажется, что двое из четырех пришедших ребят пойдут в основной состав. Не могу сказать кто именно.

- Пишут, что «Зенит» готовит еще один топ-трансфер российского игрока. Кто это может быть? Писали про интерес к Тикнизяну, Хлусевичу, даже Чалову.

- Думаю, что это Тикнизян. Он хорошо себя проявил в «Локомотиве». И его даже в Европу приглашали. Правда, я не могу сказать, что это переход с приставкой «топ», но он хорошо выглядел. Сейчас вообще из российских игроков сложно выделить каких-то топов. Только если бы Головин пришел в «Зенит» или «Спартак».

- В «Краснодар» пришел пока только полузащитник Кастаньо, который вытеснил в сборной Колумбии зенитовца Барриоса, а также ушел Ахметов. Ожидали больше активности от «Краснодара» на зимнем трансферном рынке?

- «Краснодар» традиционно усиливается точечно. Причем берет футболистов только хорошего уровня. Бывало, что игрок не проходил в состав, но трансферных провалов за последние пять лет не было. Просто клуб выжидает и ведет переговоры, которые не афишируются. Команде нужен нападающий и хороший атакующий футболист–десятка. А вообще, по одному игроку в каждую линию не помешало бы для борьбы за золото.

- У «Динамо» пока нет трансферов, только переподписание контракта с Лещуком. Не удивлены такой пассивностью, учитывая хорошую работу в летнее трансферное окно?

- Сейчас все команды точечно работают. С финансовой точки зрения ни один европейский клуб не даст столько, сколько российские. Поэтому покупки будут.

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- Также пока тишина в «Спартаке». Клуб никого не купил и не продал. Допускаете, что в «Спартаке» трансферов вообще не будет?

- Будут, однозначно. Идут разговоры об усилении нападения, но самые большие проблемы вызывает оборона команды. Одно-два приобретения точно будут.

- «Локомотив» также не усилился. Салтыков присоединится только летом, а вот уход Марадишвили и возможная потеря Тикнизяна могут ослабить команду Галактионова?

- Тикнизян для «Локомотива» будет потерей, потому что в первой части сезона он хорошо себя проявил. А Марадишвили можно заменить, хотя это хороший игрок. А вообще, жду активизации трансферов команд ближе к середине февраля.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Максим Деменко Наир Тикнизян ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
23 Января 2024 в 15:13
а у нас в РПЛ разве бывают топ-трансферы как таковых топов у нас нет
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