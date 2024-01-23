Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Кто богаче, тот и забирает качественных футболистов у конкурентов. Так делает «Реал», никаких проблем не вижу. «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших. Это нормальное явление. Для Тикнизяна переход в «Зенит» - это шаг вперед. Думаю, он выдержит конкуренцию в Санкт-Петербурге. Хороший защитник с атакующими качествами», - сказал Тарханов.

В 23 матчах сезона 2023/2024 Наир Тикнизян забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.