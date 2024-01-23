​Акинфеев заказал игрокам ЦСКА шаурму на сборах

ЦСКА опубликовал видео о тренировочном процессе на сборах и товарищеском матче против «Сохара». Капитан «армейцев» Игорь Акинфеев ответил на вопрос, правда ли, что он заказал шаурму для всей команды. Произошло это перед игрой.

«Да [правда]. Хотел 15 штук, а Эдуард Николаевич [Безуглов, врач команды] сказал, что 10. Из них 4 он съест сам», - поведал Акинфеев.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Сохар» со счётом 4:1. Игорь Акинфеев на футбольное поле не выходил.

Добавим, что зимние каникулы ЦСКА проводит на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.