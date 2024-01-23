Нападающий греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов активировал опцию выкупа из «Краснодара».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 24-летний футболист провёл за «Арис» необходимое для выкупа количество матчей. Теперь руководство греческого клуба должно оформить полноценный переход Сулейманова.

В текущем сезоне Сулейманов провёл в составе «Ариса» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «Краснодара» в 2 миллиона евро.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Греции «Арис» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.