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Сулейманов активировал опцию выкупа из «Краснодара»

23 Января 2024 • 14:43 Комментировать
Арис Салоники
...
Ники Волоу
24.01 19:00

Нападающий греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов активировал опцию выкупа из «Краснодара».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 24-летний футболист провёл за «Арис» необходимое для выкупа количество матчей. Теперь руководство греческого клуба должно оформить полноценный переход Сулейманова.

В текущем сезоне Сулейманов провёл в составе «Ариса» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «Краснодара» в 2 миллиона евро.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Греции «Арис» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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