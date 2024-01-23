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Гафин заменил Соловьёва на посту главы совета директоров «Динамо» официально

23 Января 2024 • 14:30 Комментировать

«Динамо» объявило об изменении в совете директоров. Дмитрий Гафин стал председателем совета, заменив на этом посту Юрия Соловьёва. Последний принял решение покинуть должность, которую он занимал с июля 2019 года.

«Бело-голубые» поблагодарили Соловьёва за работу. В то же время отмечается, что смена главы совета директоров глобально ни на что не повлияет.

«Динамо» сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», - говорится в сообщении пресс-службы динамовцев.

Добавим, что после первой части сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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