Булыкин не считает возможный уход Тикнизяна в «Зенит» серьёзной потерей для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин признался, что не считает возможный переход защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Зенит» серьёзной потерей для московской команды.

«Клуб найдёт, кем заменить Наира. Есть время, есть молодёжь, которая тоже хочет себя проявить. Поэтому считаю, что «Локомотив» сможет хорошо провести вторую часть сезона и без Тикнизяна», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, цвета «Локомотива» Тикнизян защищает с августа 2021 года, ранее он выступал за ЦСКА. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл за «железнодорожников» 23 игры, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от второго «Зенита» на пять очков.