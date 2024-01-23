Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Это футбольный бизнес. Если еще и игрок сам захочет выступать за другой клуб, то руководство будет бессильно. Если стороны устраивают условия, то почему нет? Понятно, что у «Зенита» очень много денег, клуб может позволить себе кого угодно. Здорово, если в ситуации с Тикнизяном всех устроят переговоры. Главное, чтобы не получилось, как с Круговым.

Футбол так и существует - богатые клубы покупают у бедных футболистов. Хочется надеяться, что все решится спокойно. В «Локо» есть люди, которые могут заменить Тикнизяна. Незаменимых нет», - сказал Булыкин.