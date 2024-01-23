Представитель бывшего игрока «Сочи» Мещанинова: «Поиски клуба вступают в финальную стадию»

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы бывшего защитника «Сочи» Артёма Мещанинова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, «Сочи» объявил о расставании с Мещаниновым 15 января. Сейчас 27-летний футболист находится в статусе свободного агента.

По словам Смирнова, о новом месте работы Мещанинова станет известно уже в самое ближайшее время.

«Поиски клуба вступают в финальную стадию. Интерес есть от клуба румынской Суперлиги, одного из лидеров белорусского футбола, одного клуба РПЛ и нескольких клубов Мелбет-Первой лиги», — цитирует Смирнова «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» семь матчей, в которых забил один гол.