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Смородская — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Локомотив» разбрасывается хорошими игроками, я расстроена»

23 Января 2024 • 13:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».

Ранее сообщалось, что за игрока сборной Армении петербургский клуб заплатит 8 миллионов евро плюс 2 миллиона «Локомотив» может получить в виде бонусов.

«Что-то «Локомотив» разбрасывается хорошими игроками, я расстроена. Не угробит ли Тикнизян карьеру, перейдя в «Зенит»? Думаю, нет, Наир — талантливый футболист, будет пробиваться в состав», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Также эксперт отметила, что если Тикнизян не имеет вариантов для продолжения карьеры в Европе, то его переход в «Зенит» будет выглядеть логично.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл в составе «Локомотива» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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