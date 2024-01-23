Смородская — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Локомотив» разбрасывается хорошими игроками, я расстроена»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».

Ранее сообщалось, что за игрока сборной Армении петербургский клуб заплатит 8 миллионов евро плюс 2 миллиона «Локомотив» может получить в виде бонусов.

«Что-то «Локомотив» разбрасывается хорошими игроками, я расстроена. Не угробит ли Тикнизян карьеру, перейдя в «Зенит»? Думаю, нет, Наир — талантливый футболист, будет пробиваться в состав», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Также эксперт отметила, что если Тикнизян не имеет вариантов для продолжения карьеры в Европе, то его переход в «Зенит» будет выглядеть логично.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл в составе «Локомотива» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.