Булыкин: «Думаю, что «Зенит» может усиливаться до бесконечности»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политики «Зенита» после того, как в СМИ появилась информация о том, что питерский клуб готов купить игрока столичного «Локомотива».

Экс-игрок сборной России отметил, что, если у команды есть деньги, то почему бы их не потратить на качественного игрока.

«При наличии финансовых возможностей можно брать любых понравившихся исполнителей. Думаю, что питерцы могут усиливаться до бесконечности», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что стороны близки к заключению сделки.