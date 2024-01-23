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Булыкин: «Думаю, что «Зенит» может усиливаться до бесконечности»

23 Января 2024 • 13:29 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политики «Зенита» после того, как в СМИ появилась информация о том, что питерский клуб готов купить игрока столичного «Локомотива».

Экс-игрок сборной России отметил, что, если у команды есть деньги, то почему бы их не потратить на качественного игрока.

«При наличии финансовых возможностей можно брать любых понравившихся исполнителей. Думаю, что питерцы могут усиливаться до бесконечности», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что стороны близки к заключению сделки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин
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